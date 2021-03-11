Доктор назвал новые симптомы британского штамма COVID-19: нас ждут нелегкие месяцы

Врач отмечает, что британский штамм передается намного быстрее.

"Передается значительно быстрее, действительно чаще у пациентов присоединяется бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже мощными антибактериальными препаратами. Часто состояние пациента является компенсированным и в один момент резко ухудшается, поэтому контроль CRP, ферритин, димеры", - сообщил Жиравецкий.

Доктор назвал новые, необычные симптомы "британца". Это частое мочеиспускание, дискомфорт в мочевом пузыре и боль в пояснице на десятый день заболевания.

"Новый симптом - это частое мочеиспускание и дискомфорт в мочевом пузыре на 7-10 день заболевания. Возможно связан с кандидозом. Иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице на 10 день заболевания. К сожалению этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе", - отметил врач.

Позитивной новостью является то, что повторных заражений таким вирусом очень мало.

"Судя по моим наблюдениям нас ждут нелегкие месяцы, особенно медиков.

Позитивом является то, что те, кто переболел ранее и имеют антитела практически второй раз пока не болеют", - резюмировал Жиравецкий.