Доктор наук: люди, которые боятся ДНК-вакцин, должны бояться "Спутника V"

"Спутник V" сделан в институте Гамалеи. Это очень хороший институт, известный, имени Гамалеи в Москве. Но он никогда не занимался производством вакцин, во-первых, во-вторых, они использовали, между прочим, тоже ДНК. То есть в составе этой вакцины ДНК, который кодирует протеин, то есть те люди, которые боятся ДНК-вакцин, должны бояться также "Спутника V", - сказал ученый.

Кроме того, напомнил он, российская вакцина до сих пор не завершила свои клинические испытания, а вторая фаза клинических испытаний проводится только на здоровых молодых людях.

А эффективность, говорит ученый, подсчитывают только после проведения третьей фазы клинических испытаний на десятках тысяч человек, часть из которых заболела, часть из которых не заболела, и сравнивают тех, которые были вакцинированы, с теми, которые не вакцинированы. И можно только тогда вычислить эффективность вакцины.

"Для специалистов было ясно, что это был тоже фейк. Возможно, это и неплохая вакцина, но то, что она лучше других, - это абсолютно точно нет. Возможно неплохая, но для этого нужно завершить клинические испытания и затем передать в международные организации протоколы клинических испытаний", - отметил Комисаренко.

При этом он напомнил, что россияне "могут выбросить примеры, которые будут негативными, для того, чтобы повысить по сути рейтинг". А это не является приемлемым.