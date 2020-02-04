Доктор Комаровский собрался на "гастроли" в Россию: детали скандала

Доктор Комаровский собрался в Россию . Известный украинский педиатр планирует турне по городам России в апреле 2020 года. Медик анонсировал "большие семинары для родителей" в Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Якутске и Уфе с 12 по 21 апреля.

Планы самого известного украинского доктора на заработки в РФ вызвали небывалый ажиотаж. Пользователи вспомнили о бизнесе педиатра – сети детсадов "Комарик", которая до начала украино-российской войны работала в России. Фанаты Комаровского выступили в защиту врача со слоганом "медицина вне политики".

Отметим, что билет на выступление Комаровского в РФ стоит совсем не дешево - от тысячи до 3, 5 тысяч рублей.

"Комментарии. Харьков" спросили у Евгения Комаровского, почему он решил выступать в России и как воспринимает негативную реакцию на будущий тур со стороны своих сограждан и земляков. На что украинский педиатр ответил, что пока не хочет это комментировать.

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", - сказал Комаровский.