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Доктор Комаровский рассказал, чем занимаются его сыновья

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Четверг 20 января 2022 22:15
Доктор Комаровский рассказал, чем занимаются его сыновья Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Евгений Комаровский активно делится знаниями о поддержании здоровья и профилактике заболеваний, и к советам известного детского врача и телеведущего прислушиваются миллионы родителей. В этот раз заслуженный врач Украины рассказал о своих детях и внуках.

Об этом доктор Комаровский высказался в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".

Хотя родители Комаровского по профессии инженеры и проработали на турбинном заводе всю жизнь, сам он решил связать свою судьбу с медициной, выбрав карьеру врача.

Будущей специальности обучался в Харьковском медицинском институте на педиатрическом факультете. С 1983 года начал работать в больнице, затем в клиниках и частных медцентрах, и занимается практическим здравоохранением уже более 25 лет.

Кстати, жена Евгения Комаровского Екатерина Александровна тоже медик, она врач-окулист.

Чета воспитала двоих сыновей - Дмитрия и Андрея, у которых уже свои семьи.

"Старший сын Дмитрий - достаточно успешный айтишник. А младший сын Андрей получил юридическое и экономическое образование, работает вместе со мной, участвует в наших интернет-проектах", - рассказал Комаровский.

У 61-летнего кандидата медицинских наук трое внуков. Об известности своего дедушки они прекрасно знают.

Доктор высшей категории рассказал, что когда внуков иногда спрашивают посторонние люди: "Это ваш дедушка Комаровский?", те гордо отвечают, что "их".

"Авторитет ли я для внуков? Мне кажется, что да, поскольку я являюсь авторитетом для их родителей. Здесь можно увидеть абсолютную связь: то, что авторитетно для родителей, всегда становится таким также для детей", - высказался Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский высказался о штамме "Омикрон", сравнил его заразность с корью, и дал неутешительный прогноз, что такой вариант коронавируса "придет в каждую носоглотку".

Также мы писали, что перед этим доктор Комаровский назвал два признака острой респираторной вирусной инфекции, при которой нужно бежать к врачу.

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Доктор Комаровский Евгений Комаровский
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