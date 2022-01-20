Доктор Комаровский рассказал, чем занимаются его сыновья

Евгений Комаровский активно делится знаниями о поддержании здоровья и профилактике заболеваний, и к советам известного детского врача и телеведущего прислушиваются миллионы родителей. В этот раз заслуженный врач Украины рассказал о своих детях и внуках.

Об этом доктор Комаровский высказался в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".

Хотя родители Комаровского по профессии инженеры и проработали на турбинном заводе всю жизнь, сам он решил связать свою судьбу с медициной, выбрав карьеру врача.

Будущей специальности обучался в Харьковском медицинском институте на педиатрическом факультете. С 1983 года начал работать в больнице, затем в клиниках и частных медцентрах, и занимается практическим здравоохранением уже более 25 лет.

Кстати, жена Евгения Комаровского Екатерина Александровна тоже медик, она врач-окулист.

Чета воспитала двоих сыновей - Дмитрия и Андрея, у которых уже свои семьи.

"Старший сын Дмитрий - достаточно успешный айтишник. А младший сын Андрей получил юридическое и экономическое образование, работает вместе со мной, участвует в наших интернет-проектах", - рассказал Комаровский.

У 61-летнего кандидата медицинских наук трое внуков. Об известности своего дедушки они прекрасно знают.

Доктор высшей категории рассказал, что когда внуков иногда спрашивают посторонние люди: "Это ваш дедушка Комаровский?", те гордо отвечают, что "их".

"Авторитет ли я для внуков? Мне кажется, что да, поскольку я являюсь авторитетом для их родителей. Здесь можно увидеть абсолютную связь: то, что авторитетно для родителей, всегда становится таким также для детей", - высказался Комаровский.