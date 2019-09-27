Доктор Комаровский рассказал, как вовремя заметить плоскостопие у ребенка

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал родителям несколько советов о формировании правильной стопы у маленьких детей

Доктор Комаровский рассказал об очень распространенной детской проблеме, которую важно вовремя распознать - плоскостопии. На своей Instagram-странице именитый педиатр разместил видео, в котором ответил на интересующие родителей вопросы.

К Евгению Комаровскому обратилась мама девочки, которая подозревает плоскосотопие у дочки, обусловленное наследственностью (такая проблема есть у папы, а у мамы - нет). Но врач, к которому она обращалась за консультацией, уверяет, что все безнадежно - если есть плоскостопие у папы, то у ребенка тоже будет, и сделать ничего нельзя.

Комаровский рассказал о плоскостопии (фото: pixabay.com)

Евгений Комаровский считает, что фактор генетики нельзя упускать, но стоит учитывать и то, что у мамы плоскостопия нет. Педиатр советует маме девочки не отчаиваться и наблюдать ребенка.

"Если вы видите, что в процессе роста форма стопы улучшается, значит, возможно чуть медленнее, но она сформируется в норму", - говорит педиатр.

Но если же ничего не меняется - ребенок ходит на внутренней поверхности стопы, у него формируются икс-образные коленные суставы, то желательно к хождению по неровным поверхностям добавить также пользование профилактической обувью.

Комаровский рассказал о плоскостопии (фото: pixabay.com)

Ранее Комаровский рассказал, стоит ли опасаться, что занятие некоторыми видами борьбы может замедлить рост ребенка.