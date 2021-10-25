Доктор Комаровский рассказал, влияет ли COVID-вакцинация на беременность

Огорчает это также и кандидата медицинских наук Евгения Комаровского. Он признается: очень обидно, что такие слухи распространяют в том числе люди, у которых есть диплом врача.

После вакцинации невозможно забеременеть. Сегодня об этом говорят не только антивакцинаторы в сети, но и даже некоторые врачи. И это сильно расстраивает женщин, которые хотят стать мамами.

Поэтому Комаровский в эфире программы "Ранок з Україною" в очередной раз решил развеять один из популярных мифов о COVID-вакцинах.

Так влияет ли вакцинация на беременность, или нет?

Комаровский напомнил, что современная медицинская наука уже имеет опыт введения более чем четырех миллиардов доз вакцин от коронавируса, и ни разу не было случаев негативных последствий на репродуктивную функцию человека.

Доктор подчеркнул, что в основе категорических выводов о влиянии вакцины от COVID-19 на беременность лежит абсолютный непрофессионализм некоторых акушеров-гинекологов.

Потому что эти ложные высказывания заставляют женщин волноваться за свое будущее.

"Нет никакой информации, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию или повреждает плод", - сказал Комаровский в эфире канала "Украина".

Если кто-то распускает слухи о вакцине, врач-педиатр высшей категории советует обратиться к другому акушеру-гинекологу, иначе о беременности и родах вы тоже услышите какие-то недостоверные сведения.

"Современная медицинская наука считает, что вакцинация от коронавируса безопасна даже в том случае, когда дело касается беременных женщин, которые еще не знают о том, что они на сносях. Потому что медики используют инактивированные вакцины. Их негативное влияние на плод не зафиксировано", - добавил педиатр.