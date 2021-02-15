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Комаровский рассказал, как не стоит чихать во время пандемии коронавируса: учите с детства

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 08:49
Комаровский рассказал, как не стоит чихать во время пандемии коронавируса: учите с детства Доктор Комаровский рассказал о пандемии (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Известный украинский доктор Комаровский рассказал, как правильно чихать взрослым и детям во время пандемии коронавируса. Его советы помогут не распространять инфекцию, если вы больны, окружающим.

Рекомендации врача опубликованы на его странице в Instagram.

Именно при чихании наиболее интенсивно распространяется вирус воздушно-капельным путем. Это идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве, оседании этих капель на бытовых предметах, мебели.

Доктор отметил, что активно чихающий малолетний ребенок в течение одного дня может заразить всех детей в садике. Для этого с детства нужно учить малыша правильно чихать - прикрывать нос и рот во время этого действия.

Комаровский призывает не перекрывать нос и рот во время чихания, а прикрывать его.

"Теоретически, интенсивный поток воздуха для того и образуется, чтоб вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт, а куда же деваться? В лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем — попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, многократно повышая риск развития синусита, евстахеита, отита", - написал медик.

Как мы ранее писали, Комаровский предупредил о неправильном купании ребенка, которое грозит отравлением.

Также мы рассказывали, что Комаровский рассказал, можно ли кормить грудью маме с COVID-19.

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