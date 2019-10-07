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Доктор Комаровский рассказал, нужно ли будить ребенка при температуре

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 07:28
Доктор Комаровский рассказал, нужно ли будить ребенка при температуре
Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал советы, как вести себя, если у малыша высокая температура

Доктор Комаровский рассказал, нужно ли будить ребенка и сбивать ему температуру, если он спит. Известный украинский педиатр ответил на вопрос одной мамы, которая спросила его, нужно ли разбудить малыша, чтобы дать ему жаропонижающее. Медик также подчеркнул, что очень важно дать не только жаропонижающее, но и воду, так как при высокой температуре человеческий организм сильно обезвоживается. Об этом врач написал в Instagram.

"Однозначно стоит будить. Вот в этом случае точно надо будить, поить, давать жаропонижающее. Потому что главная проблема высокой температуры как раз в том, что ребенок теряет огромное количество жидкости. Когда он не пьет, а температура высокая, тогда наступает обезвоживание. И сплошь и рядом вы просыпаетесь от того, что у ребенка судороги, и едете в больницу", - объяснил Комаровский.

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Педиатр подчеркнул, что комната, в которой находится ребенок, должна быть прохладной и влажной, а поить малыша необходимо постоянно.

Доктор Комаровский рассказал, нужно ли будить ребенка при температуреФото: Ребенка необходимо будить и поить при температуре (pixabay.com)

"Первое. Можно мирно спать, если температура до 38 градусов, но если растет, то нужно будить и поить, давать жаропонижающее. Второе. Я много раз говорил, что к ночи с больным ребенком нужно готовиться. Очень важно, в каких условиях ребенок спит. Если в комнате прохладно и влажно, если ребенок много пил и у него нормальное мочеиспускание, то можно и не будить, но если в доме тепло и сухо, если ребенок мало пьет, а жар у него растет, то вы проснетесь с температурой 40 и поедете в больницу. Поэтому еще раз прошу и настаиваю: будить, поить, приводить в порядок комнату",- рассказал врач.

Комаровский рассказал о табу во время болезни ребенка.

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