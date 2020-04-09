Коронавирус в Украине инфицировал 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился в 206 новых случаях, в том числе скончалось 52 человека. Выздоровело за последний день 35 пациентов. Доктор Комаровский в своем новом видео о коронавирусе рассказал, что комары не являются переносчиками Covid-19 и человек не может подхватить инфекцию от насекомого.

"Комары коронавирус однозначно не переносят. Медицинская наука не имеет никакой информациии о том, что коронавирусы переносятся насекомыми, поэтому не переносятся. Никакие. В том числе Covid-19", — сказал заслуженный украинский педиатр.

Доктор Комаровский рассказал о коронавирусе и насекомых (YouTube)

Отметим, что после множества фейков в сети о коронавирусе люди начинают интересоваться у известных врачей подтвержденными фактами о Covid-19.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский ответил на популярные вопросы украинцев касательно медицинских масок и респираторов. Он отметил, что маска не может защитить человека от коронавируса, который летает в воздухе. Но маска нужна для того, чтобы человек сам не распространял инфекцию, через капли мокроты.