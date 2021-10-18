Доктор Комаровский рассказал, при каком условии вы никогда не встретитесь с COVID-19

"У вас задача - не забыть о коронавирусе на всю дальнейшую жизнь. Вы встретитесь с коронавирусом по-любому. Вы не встретитесь с ним только в одном случае: если вы живете на хуторе в лесу, и вам у ворот лесничества оставляют продукты и уходят. В противном случае вы обязательно с ним встретитесь.", - считает врач.

Комаровский настоятельно рекомендует сделать прививку, чтобы не испытывать судьбу.

"Если вы встретились с живым, матерым вирусом и с вами ничего не случилось, то не истерите, а вакцинируйтесь. Если вы нормально перенесли взрослый вирус, то когда говорят, что вам введут фрагмент белка вируса, зачем устраивать истерики? Вакцинируйтесь и расслабьтесь. Вы переболели без симптомов — замечательно. Но пока вы вырабатывали иммунитет, вы ходили и распространяли его. Сейчас придет новый вирус, и вы опять будете ходить его распространять? Сделайте прививку", - сказал он.