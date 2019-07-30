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Доктор Комаровский озвучил главную проблему современности

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 07:24
Доктор Комаровский озвучил главную проблему современности
Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, как ребенок должен познавать мир

Евгений Комаровский озвучил главную ошибку при воспитании ребенка и дал пару практических советов родителям.

По словам доктора, взаимоотношения младенца и экрана - это острейшая проблема современности. При этом, совершенно не принципиально, о каком экране идет речь - телевизор, ноутбук, планшет, смартфон.

"И педиатры, и педагоги, и психологи в один голос буквально кричат об огромном количестве проблем, которые связаны с избытком электронных устройств в окружающей младенца среде", - написал врач в своем Instagram.

Комаровский говорит, что проблема, в первую очередь, связана с тем, что дети получают информацию совершенно неестественным образом - не двигаясь и устремив взгляд в одну точку.

Также дети не воспринимают свойства предметов, так как могут использовать только два органа чувств или воспринимают свойства неправильно (брошенный мячик не отскакивает, а просто исчезает с экрана).

"Взрослые меньше общаются с детьми и друг с другом, дети позже начинают говорить, дети не умеют использовать взрослых для получения ответов на возникающие вопросы", - добавил он.

Доктор Комаровский озвучил главную проблему современности

Скриншот поста (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровский утверждает, что ребенок хотя бы первый год жизни не должен познавать мир посредством экрана. Всю технику, которая может помешать развитию ребенку, необходимо полностью исключить. 

"Если не можете воспользоваться главным советом, постарайтесь ни при каких обстоятельствах не оставлять малыша с экраном один на один. Будьте рядом, комментируйте происходящее. Пусть вас будет больше и пусть с вами будет интереснее", - подытожил педиатр.

Ранее Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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