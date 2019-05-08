Доктор Комаровский ответил на важный вопрос о питании ребенка

Доктор Комаровский сообщил о признаках готовности малыша к "первой ложечке"
Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как определить, что ваш ребенок готов к получению первого прикорма. Об этом именитый педиатр написал на своей Instagram-странице.
Ни для кого не секрет, что введение прикорма является важным переходом от грудного вскармливания или смесей к "взрослой" пище. Многие родители задаются вопросом, когда малыша стоит знакомить с миром вкусовых разнообразий.
Комаровский рассказал о введении первого прикорма (фото: pixabay.com)
Евгений Комаровский, ранее сделавший важное предупреждение об антибиотиках, дал родителям советы о прикорме, а именно рассказал о признаках, свидетельствующих, что ребенок действительно готов.
Комаровский рассказал о введении первого прикорма (фото: pixabay.com)
Напомним, недавно доктор Комаровский раскрыл пять важных секретов, как быстро научить ребенка читать.
Ранее Евгений Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.
К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.