Доктор Комаровский ответил на важный вопрос о жаропонижающих

Доктор Евгений Комаровский ответил на очень важный вопрос о том, стоит ли будить ребенка с температурой 39-40 градусов, чтобы дать ему жаропонижающее. Об этом он написал на своей Instagram-странице.

Доктор Комаровский советует разбудить ребенка, поскольку при гранично высокой температуре ребенок теряет много жидкости, что впоследствии может привести к судорогам и, как следствие, поездке в больницу.

"Когда он не пьет, а температура высокая - тогда наступает обезвоживание, и, сплошь и рядом, вы просыпаетесь (или не просыпаетесь) и во сне начинаются судороги, и вы едете в больницу", - пишет Комаровский.

Если же температура тела малыша менее 38,5 градусов, то можно и дальше мирно спать, но если растет, - стоит разбудить и дать жаропонижающее, - считает Евгений Олегович.

Комаровский рассказал о правилах приема жаропонижающих (фото: pixabay.com)

Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, почему у детей появляется ячмень и фурункулы, и к каким средствам стоит прибегнуть при лечении этой детской болезни.

Напомним, Комаровский рассказал о правильной профилактике гриппа и ОРВИ. Педиатр дал несколько дельных советов, как уберечься от вирусной инфекции.

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