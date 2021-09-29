UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Доктор Комаровский ответил на "болезненный" вопрос: нужно ли прививаться от COVID-19 переболевшим

Автор: Людмила Жукова

Вакцинироваться от коронавируса переболевшим людям необходимо. Так считает доктор Комаровский, приводя рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Об этом медик рассказал на своей странице в Instagram.

"Я вам скажу так, это один из самых болезненных медицинских вопросов, по которому нет единства даже у всех медработников. Многие считают, что, если человек переболел коронавирусом - то вакцинироваться ему не нужно", - начал педиатр.

Комаровский напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что перенесенная коронавирусная инфекция не является поводом отказываться от прививки. А Украина является членом ВОЗ, поэтому и придерживается этих рекомендаций.

"Не имеет значения, сколько времени прошло после перенесенной болезни. Если вы чувствуете себя нормально - значит вы можете вакцинироваться", - цитирует слова ВОЗ Комаровский.

Медик развеял "страшилку" о том, что если человек переболел и сделал прививку - у него возникнет какая-то неведомая реакция. Это совсем не так, отметил доктор.

Также Комаровский напомнил украинцам, что есть огромное количество исследований, в которых говорится о том, что у людей перенесших болезнь в легкой или "стертой" форме - антител недостаточно.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский развенчал эффективность популярного препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский