Доктор Комаровский назвал пять признаков мигрени и объяснил, как ее лечить

Доктор Комаровский рассказал, какие признаки указывают на мигрень. Он объяснил, что у такой головной боли есть свои отличительные признаки.
Об этом Комаровский рассказал в программе "Ранок з Україною".
По словам специалиста, мигрень - это особый вид головной боли, которая отличается от всех остальных. И при постановке диагноза врачи учитывают пять основных признаков.
"Для подтверждения мигрени не нужно делать КТ, рентген шейного отдела позвоночника, а также не нужно сдавать анализы. Этот диагноз ставится в кабинете у врача при общении с пациентом", - подчеркнул Комаровский.
Он рассказал, что для лечения мигрени есть несколько вариантов. Обычно лечение начинают с нестероидных противовоспалительных препаратов (например, ибупрофен). Также врач может выписать специальный антимигренозный препарат и расскажет, как правильно его принимать.
Также Комаровский рекомендует при сильной боли не выбирать лекарство в виде таблеток, а только в виде суспензии.
"Когда появляется интенсивная головная боль, очень часто возникает спазм сосудов. Поэтому ибупрофен в таблетках лежит в желудке и не всасывается. Этот препарат нужно использовать в жидкой лекарственной форме", - подчеркнул врач.
Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал дешевое аптечное средство, которое реально работает.
А также рассказывали о том, что Комаровский назвал два главных признака, которые указывают на Омикрон.