Доказательств нет: новые детали в деле об убийстве ребенка

В Переяслав-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские выстрелили в пятилетнего Кирилла Тлявова. Мальчик получил травму головы, несовместимую с жизнью и скончался через два дня в больнице, несмотря на все усилия медиков.

Пьяные полицейские, которые в тот день отмечали окончание учебного года, были арестованы через несколько часов и как рассказал исполняющий обязанности начальника Переяслав-Хмельницкого райотдела полиции Андрей Медуница, они даже не заметили, что подстрелили ребенка.

Во вторник, 4 июня, состоялось судебное заседание, на котором обвиняемым Владимиру Петровцу и Ивану Приходько выбрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога.

Обвиняемые в убийстве ребенка Владимир Петровец и Иван Приходько (Коллаж РБК-Украина)

Однако во время заседания выяснилось, что у следствия отсутствует ряд доказательств против полицейских. В частности, после задержания полицейским не сделали экспертизу на алкоголь и доказать, что во время совершения преступления они были пьяны, будет теперь сложно.

"Свидетели указывают на то, что они были в состоянии алкогольного опьянения, но доказательств пока этому нет. Они отказались от проведения экспертизы и экспертизу не провели", - сообщил прокурор Владислав Волян.

Кроме того, на данный момент неизвестно, кто именно из полицейских сделал тот роковой выстрел и кому принадлежало оружие. Впрочем, оружие, из которого выстрелили в ребенка, пока не нашли.

После задержания у полицейских провели обыск и нашли пневматическую винтовку, магазин к пистолету ПМ, патроны к нему, боеприпасы к малокалиберной винтовке, а вот пистолет, из которого выстрелили в Кирилла Тлявова, так и не обнаружили.

Напомним, ранее мы писали о том, что к убийству ребенка в Переяслав-Хмельницком причастен подросток, сын одного из полицейских.

А также рассказывали о том, что всплыли вопиющие факты из биографии полицейских, которые подстрелили ребенка.