Догляд за шиєю та декольте: косметолог показала вправу, яка омолодить шкіру

Шкіра в області шиї та декольте старіє раніше, ніж обличчя. Регулярне виконання корисної вправи допоможе розгладити шкіру.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Олени Позднякової.
За словами експерта, легкими простими рухами кісточками пальців потрібно пропрацьовувати зону. Теж саме потрібно зробити іншою рукою.
Далі зробіть складку зі шкіри і поступово рухайтесь такими пощіпуючими рухами до шиї. Робіть так декілька підходів.
"Так ви знімаєте напругу, розслабляєте платизму. Покращується кровообіг в зоні декольте і шкіра підтягується за рахунок того, що нічого не стягує обличчя донизу", - зазначила косметолог.
Коли декольте розслаблене, без залипань, а платизма еластична, то і обличчя не сповзає вниз.
Догляд за цією частиною тіла можна легко поєднати зі звичними справами: під час перегляду телевізора, читання книги чи стрічки новин.
Позднякова пояснила, що все у тілі взаємопов’язано, тож навіть проста турбота про декольте - це ще один крок до краси й молодості.
"Обличчя жінки починається з грудей. Тож не забувайте про зону декольте", - додала вона.
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