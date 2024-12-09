Догляд за шиєю та декольте: косметолог показала вправу, яка омолодить шкіру

Шкіра в області шиї та декольте старіє раніше, ніж обличчя. Регулярне виконання корисної вправи допоможе розгладити шкіру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Олени Позднякової.

Які вправи покращать зону декольте

За словами експерта, легкими простими рухами кісточками пальців потрібно пропрацьовувати зону. Теж саме потрібно зробити іншою рукою.

Далі зробіть складку зі шкіри і поступово рухайтесь такими пощіпуючими рухами до шиї. Робіть так декілька підходів.

"Так ви знімаєте напругу, розслабляєте платизму. Покращується кровообіг в зоні декольте і шкіра підтягується за рахунок того, що нічого не стягує обличчя донизу", - зазначила косметолог.

Коли декольте розслаблене, без залипань, а платизма еластична, то і обличчя не сповзає вниз.

Догляд за цією частиною тіла можна легко поєднати зі звичними справами: під час перегляду телевізора, читання книги чи стрічки новин.

Позднякова пояснила, що все у тілі взаємопов’язано, тож навіть проста турбота про декольте - це ще один крок до краси й молодості.

"Обличчя жінки починається з грудей. Тож не забувайте про зону декольте", - додала вона.

