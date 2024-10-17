Додайте один інгредієнт в чай ​​та симптоми застуди зникнуть швидше

Лікар розказав про добавки, які ви можете приймати, щоб скоротити час свого нездужання, коли ви відчуваєте симптоми грипу чи застуди.

Який інгредієнт додати в чай, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Стефана Кабрала.

Як полегшити симптоми застуди?

Медичний експерт поділився ключовим інгредієнтом, який може допомогти пришвидшити одужання від грипу та застуди. Оскільки зима приносить інфекції, ми всі намагаємося уникати мікробів, але інколи заразитися вірусом неминуче.

Так, лікар поділився менш відомими добавками, які можуть скоротити тривалість хвороби. Мова йде про добре відому українцям бузину, яка дуже часто зустрічається у нас в природі.

"Якщо ви відчуваєте застуду або вірус, є певні добавки, які можуть допомогти зупинити це. Чай з бузини та чай з ехінацеєю, все це було б чудово, оскільки вже науково доведено, що бузина скорочує час хвороби, зокрема тривалість грипу", - сказав Стефан.

Але тут є один важливий момент. Якщо ви схильні до застуди, найкраще почати приймати добавки з бузини заздалегідь, щоб допомогти вашому організму боротися з будь-якими грипоподібними вірусами. Не очікуйте, що вона буде працювати так само ефективно, якщо ви почнете приймати її після того, як захворіли.

Ягоди бузини, всесвітньо визнаної лікарської рослини, можуть бути шкідливими, якщо їх вживати в сирому вигляді, викликаючи такі симптоми, як нудота та діарея.

Зазначимо, що незважаючи на те, що доктор Стівен Кабрал стверджує, що бузина, як було науково доведено, зменшує тривалість грипу, медичні дані, які підтверджують це, обмежені.

Сучасні дослідження показують, що ягоди бузини можуть містити властивості, які борються з вірусом грипу та полегшують симптоми застуди та грипу, але фінальних висновків зроблено не було. Дослідження 2011 року показало, що рідкий екстракт бузини пригнічує ріст певних стрептококових бактерій і вірусів грипу в лабораторних умовах.