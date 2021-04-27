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Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о своей болезни и призналась, что боится операции

Автор: Светлана Мащенко

25-летняя дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что страдает от болезни глаз и, возможно, ей придется делать операцию.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Анна рассказала, что недавно у нее начало воспаляться и опухать глазное веко. Девушка обратилась к врачам и выяснилось, что у нее халязион.

Проблема такая не является редкостью - внутри века происходит воспаление, которое на ощупь похоже на шарик. Как правило это проходит само по себе, и если воспаление несильное, то дефект скорее эстетический. Правда, "рассасываться" этот халязион может месяцами, а затем снова может вернуться.

Для того, чтобы ускорить этот процесс и остановить воспаление можно прибегнуть к хирургическому вмешательству.

"Мне сказали, что у меня халязион. Он очень долго проходит. Вполне возможно, что понадобится операция. Очень боюсь. Мне назначили лечение. Врач сказал, что это очень распространенная проблема", - говорит Анна.

На фото без очков видно, что у Анны воспалено веко на левом глазу. Покраснение видно даже через слой макияжа.

Скрин: Анна Заворотнюк рассказала о своей болезни (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

По словам девушки, симптомы появились еще три недели назад. Изначально она не думала, что-то это может быть что-то серьезное. Анна пользовалась глазными каплями, но они не помогали, поэтому дочь Заворотнюк и пошла к медикам.

Ранее мы писали, что 57-летний Сергей Жигунов тайно женился на копии Анастасии Заворотнюк.

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