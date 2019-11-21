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Дочь просит спасти маму: без помощи шансов у нее нет

STYLERНужна помощь    21.11.2019 - 17:03
Дочь просит спасти маму: без помощи шансов у нее нет
В лечении от рака нужна помощь Ларисе Габриадзе (коллаж: РБК-Украина)

Мама двоих дочерей нуждается в помощи для лечения рака

В начале ноября киевлянке Ларисе Габриадзе диагностировали рак кишечника. Женщине внезапно стало плохо и с острой болью в животе ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №10. Предварительным диагнозом стала непроходимость кишечника, но лечение не помогало.

Врачи приняли решение провести диагностическую операцию, которая выявила опухоли. После проведения гистологии подтвердилось, что они злокачественные.

С 14 ноября Лариса находится в реанимации. Врачи ежедневно делают промывание, чтобы устранить воспаление. Для того, чтобы улучшить состояние верхней части кишечника, врачи вывели стому (часть кишечника наружу).

Сейчас женщина получает внутривенное питание, ее состояние стабильное. Ларисе необходимы лекараства для повышения иммунитета, чтобы в дальнейшем провести курс химиотерапии.

Дочь женщины Марина Габриадзе обратилась в социальные сети за помощью.

"Без возможности закупки лекарственных средств и дальнейшей возможности покрытия расходов на химиотерапию, спасти жизнь мамы станет невозможным. Наша семья, состоящая из мамы и двух дочерей, нуждается и просит Вашей помощи в спасении самого важного в нашей жизни человека, который стойко выдерживает все удары судьбы и вынужденно заполнила отсутствие отца", - пишет дочь Ларисы.

Помощь можно оказать по реквизитам:

Монобанк - 5375 4141 1533 2255 Габриадзе Оксана Геннадьевна.

ПриватБанк - 5168 7453 0018 5391 Габриадзе Марина Геннадиевна.

Дочь просит спасти маму: без помощи шансов у нее нет

Скрин поста: facebook.com/ksenia.gabriadze

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