Добкин пошутил про "Беркут" на Майдане: может, кого-то насиловали дубинками

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин решил пошутить про "Беркут" на Майдане во время Революции Достоинства 2014 года. Он заявил, что всегда их поддерживал и уважает силовиков за то, что они всегда выполняли приказы. Об этом бывший член "Партии регионов" заявил в интервью скандальному журналисту Дмитрию Гордону.

"Почему я поддерживал "Беркут"? Потому что они, несмотря ни на что, оставались выполнять то, что у них было прописано, и они не крутили жопой, и никуда не убегали. Нравится кому-то или не нравится. Может, кого-то "Беркут" побил, может, кого-то "Беркут" изнасиловал, как ты говоришь, дубинками...", - сказал экс-"регионал".

Также Добкин считает, что "беркутовцы" лишь охраняли правительственный квартал в то время. По его словам" тогда в стране действовали законы".

"Я же это в шутку говорю. Мне все равно. У меня есть люди. Они же не ангелы. У них же у каждого есть своя история жизни. И, наверное, в этой истории жизни у каждого человека могут быть светлые пятна и есть темные пятна. Но когда настал час икс, они встали под ружье. Фактически это была линия Маннергейма. Они охраняли правительственный квартал не за Януковича, но тогда закон действовал в нашей стране", - выразился экс-нардеп.

В интервью Добкин также выразил свою поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко. И попросил не говорить, что в Беларуси насилуют дубинками участников протестов.

"Нет. Не хочу говорить, вранье или не вранье. Дебилов хватает везде: и среди тех, кто бьется о власть, и тех, кто власть защищает. Уберем это. Тех, кто насилуют, - их нужно самих изнасиловать этими же дубинками. Тут я вообще даже без ничего. Но те, кто прыгают, - молодые, хорошие - а где они будут через три-четыре года, если не будет Лукашенко? Они будут в Польше, они будут в Прибалтике... Нет, в Прибалтике не будут, там нечего делать", - сказал Добкин.

Как мы писали ранее, бывший народный депутат Украины Михаил Добкин снова поразил общественность своими высказываниями.