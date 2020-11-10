Добивали лежачего: хоккеисты устроили эпичную драку в чемпионате Украины

Хоккеисты подрались на Чемпионате УХЛ (коллаж: РБК-Украина)

Хоккеисты команд противников устроили жесткую драку на Чемпионате Украинской хоккейной лиги

Во время матча шестого тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) 9 ноября произошла эпичная драка между хоккеистами Кириллом Фроленко из "Ледяных Волков" и Александром Павленко, игроком "Сокола".

Во время третьего периода при счете 3:3 против игрока "Сокола" Ярослава Панченко выполнили грубый силовой прием. Павленко вступился за одноклубника, устроив разборки с Фроленко на ледовой арене. Видео с потасовкой появилось на официальном канале YouTube УХЛ.

В результате Павленко оказался на льду, а Фроленко не сдерживая гнева добивал лежачего оппонента.

Отметим, что эта драка стала первой в нынешнем сезоне хоккейного первенства.

Драка на хоккейном матче (видео: YouTube/UHL)

Хоккейный матч завершился победой "Сокола". Команда во втором овертайме подряд одолела "Ледяных Волков". Сообщается, что этот матч был первой очной встречей в истории киевских клубов.

Ранее мы писали, что Тарас Михалик, легендарный украинский футболист, экс-"Динамовец", устроил потасовку во время любительского футзального Рождественского турнира Волынской области. При этом футболисты команды Михалика были в форме московского "Локомотива".

Также сообщалось, что в Харькове футболисты устроили жесткую драку во время матча.