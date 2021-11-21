"Добивал лежачего": в Одессе доставщик суши нокаутировал мужчину с инвалидностью

Инцидент произошел вечером в темное время суток. На видео видно, как мужчина подходит к другому оппоненту и бьет его так, что тот падает после одного удара.

При этом прохожие никак не реагировали на избиение мужчины с инвалидностью.

Видео инцидента можете посмотреть по этой ссылке.

Пользователи сети в комментариях опубликовали реакцию жены пострадавшего. По словам женщины, в мае этого года муж, инвалид 1 группы, перенес сложную операцию и ему выделили место на парковке.

"В пятницу 19.11 муж в очередной раз передвигал скутер, чтобы поставить машину. После чего на него напал человек, скорее всего владелец доставки или его работник, одним ударом сбил инвалида с ног и добивал лежачего на земле", - рассказала женщина.