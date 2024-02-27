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Днями домовились зустрітись: відомий ведучий відреагував на смерть блогера-мільйонника

Слава Дьомін і Юрій Ворожко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий ведучий Слава Дьомін пригадав розмову з блогером Юрієм Ворожко напередодні його смерті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Слава Дьомін відреагував на смерть блогера

Ведучий, який, як з’ясувалося, товаришував з Юрієм, розповів, що за декілька днів до його смерті вони домовлялись про зустріч.

"Я в шоці. Сьогодні у Кропивницькому в басейні потонув мій хороший знайомий, волонтер і людина, яка зробила багато для знедолених", - написав Дьомін.

Слава Дьомін відреагував на смерть блогера (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Ми тільки позавчора (24 лютого - Прим.ред) розмовляли з Юрою, бо маємо дітей-сиріт, яким спільно допомагали й домовились зустрітись днями, щоб узгодити подальші дії", - поділився Слава.

Також ведучий додав, що Ворожко був одним із найдобріших і безкорисних людей, яких він знав.

Слава Дьомін відреагував на смерть блогера (фото: instagram.com/slavademin_official​​​​​​​)

Нагадаємо, 26 лютого волонтер потонув в басейні спортивного комплексу в Кропивницькому, де, зі слів його подруги, у нього було тренування.

Причина смерті чоловіка вже відома.

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Також ми писали, що 18-річна донька Олі Полякової потрапила у гучний скандал з крадіжкою одягу.

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