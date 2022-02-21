В "ДНР" забыли про COVID, несмотря на рост заболеваемости: "его эвакуировали"

Вот одно из таких сообщений:

Друзья, а что там с COVID, что думаете? Все? Забоялся войны на Донбассе и ушел страшный вирус? В СМИ уже несколько дней о нем нет ни слова, противоэпидемиологические мероприятия не соблюдаются, за маски все забыли, в автобусах, в палатках, на пунктах сборах, в казармах все битком…

В комментариях к посту многие юзеры иронизируют: "его эвакуировали".

Тем временем, согласно статистике так называемого "Минздрава ДНР", на территории "республики" количество "пациентов с пневмониями" постоянно растет.

"Всего на лечении находится 1474 пациентов с пневмониями, из них 548 на кислородной поддержке (+17 за сутки)", - говорится в отчете.

А вот аналогичное "ведомство" "ЛНР" вообще не публикует информации о заболевших.

Следует также напомнить и об одном из подтвержденных еще ранее фактов: от населения ОРДЛО скрывают реальную ситуацию по заболеваемости COVID-19. В частности, лицам, имеющим симптомы, похожие на симптомы коронавируса, часто ставят диагноз ОРВИ.