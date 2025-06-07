"Дно пробите". Алхім та Мандзюк поставили крапку в скандалі і розлютили українців

Блогерки Анна Алхім та Олена Мандзюк публічно обговорили скандал, який виник на тлі зневажливого ставлення першої до української мови. Проте не всі українці зраділи.
Як в мережі відреагували на цю зустріч, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
На початку травня Алхім втрапила в черговий скандал, коли в мережу виклали відео, на якому вона скривилася через прохання заспівати українською. Така реакція викликала обурення в мережі. Знаменитість, яка відкрито слухає російські пісні, звинуватили в просуванні російських наративів.
Однією з перших, хто звернув увагу на поведінку Анни, була Мандзюк. Її підтримав ветеран війни Олександр Терен. Через скандал тоді Олені навіть почали погрожувати.
Згодом проти Алхім відкрили три кримінальні справи, зокрема за держзраду. А вже потім вона поспілкувалася з Мандзюк і на її прохання частково закрила потреби військових в авто та дронах на Сумщині. Ці дії багато хто сприйняв як спробу відбілити скандальну блогерку.
Тепер вийшло інтерв'ю, де дівчата були вбрані в доволі символічні наряди. Так, Анна обрала образ чорного кольору, Олена - білого, а Раміна - сірого.
На Мандзюк налетіли з критикою її рішення особисто поспілкуватися з Алхім. Багато хто вважає, що скандальна блогерка має нести відповідальність за своє зневажливе ставлення до українського і просування російського.
Подкаст, у якому дівчата обговорили свої світоглядні розбіжності, не додав балів обом. Дістається і Раміні.
Остання вважає, що таким чином доносить до авдиторії Алхім, що проблема не в мові, а "несвідомій монетизації культури ворога та приниженні українців та українського".
Вона також хотіла показати прихильникам Олени, що існують українці з іншим світоглядом. Вони можуть теж любити Україну та заслуговують "толерантного підходу до українізації".
Сама Мандзюк емоційно висловилася про цькування, яке отримала через свою українську позицію. Вона пояснила, що пішла на інтерв'ю, аби звернути увагу на бездіяльність держави щодо таких персонажів, як Анна.
"Я не свята, я просто сказала вголос те, що мало б бути нормою. І знаєте, що найстрашніше? Навіть не те, що мені погрожували, а те, що більшість з вас це сприйняла як шоу та хайп, як чергову серію, яку можна прокатати на шакалячому експресі", - написала вона.
Що пишуть в мережі:
Різко відреагувала й журналістка Аліна Доротюк. Вона вважає, що ця розмова не мала сенсу. Для Раміни - це хайп, а дівчата залишаться при власних позиціях.
"Мені це все нагадує гарно сплановану PR-стратегію ОП по відбілюванню таких як Алхім: "Ми ж демократична країна, де всі погляди мають місце бути", - написала вона.
"Хочеться гарно виматюкатися, але не буду. Шкода, що Раміна відмовляється йти до мене на інтерв'ю. Бо після таких "відбілювальних" ефірів виникає ще більше запитань", - додала інтерв'юєрка.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: YouTube Ramina, Instagram-акаунти Мандзюк, Раміни, коментарі під дописами.