"Дно пробите". Алхім та Мандзюк поставили крапку в скандалі і розлютили українців

Блогерки Анна Алхім та Олена Мандзюк публічно обговорили скандал, який виник на тлі зневажливого ставлення першої до української мови. Проте не всі українці зраділи.

Як в мережі відреагували на цю зустріч, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про скандал

На початку травня Алхім втрапила в черговий скандал, коли в мережу виклали відео, на якому вона скривилася через прохання заспівати українською. Така реакція викликала обурення в мережі. Знаменитість, яка відкрито слухає російські пісні, звинуватили в просуванні російських наративів.

Однією з перших, хто звернув увагу на поведінку Анни, була Мандзюк. Її підтримав ветеран війни Олександр Терен. Через скандал тоді Олені навіть почали погрожувати.

Згодом проти Алхім відкрили три кримінальні справи, зокрема за держзраду. А вже потім вона поспілкувалася з Мандзюк і на її прохання частково закрила потреби військових в авто та дронах на Сумщині. Ці дії багато хто сприйняв як спробу відбілити скандальну блогерку.

Тепер вийшло інтерв'ю, де дівчата були вбрані в доволі символічні наряди. Так, Анна обрала образ чорного кольору, Олена - білого, а Раміна - сірого.

Як відреагували в мережі

На Мандзюк налетіли з критикою її рішення особисто поспілкуватися з Алхім. Багато хто вважає, що скандальна блогерка має нести відповідальність за своє зневажливе ставлення до українського і просування російського.

Подкаст, у якому дівчата обговорили свої світоглядні розбіжності, не додав балів обом. Дістається і Раміні.

Остання вважає, що таким чином доносить до авдиторії Алхім, що проблема не в мові, а "несвідомій монетизації культури ворога та приниженні українців та українського".

Вона також хотіла показати прихильникам Олени, що існують українці з іншим світоглядом. Вони можуть теж любити Україну та заслуговують "толерантного підходу до українізації".

Коментар Раміни щодо інтерв'ю з Алхім та Мандзюк (скриншот)

Сама Мандзюк емоційно висловилася про цькування, яке отримала через свою українську позицію. Вона пояснила, що пішла на інтерв'ю, аби звернути увагу на бездіяльність держави щодо таких персонажів, як Анна.

"Я не свята, я просто сказала вголос те, що мало б бути нормою. І знаєте, що найстрашніше? Навіть не те, що мені погрожували, а те, що більшість з вас це сприйняла як шоу та хайп, як чергову серію, яку можна прокатати на шакалячому експресі", - написала вона.

Позиція Мандзюк щодо розмови з Алхім (скриншоти)

Що пишуть в мережі:

"Навіщо взагалі з цією пародією на людину знімати інтервʼю?!" - написав азовець "Хімік".

"Ну серйозно? Непогана послуга відбілити Алхім за немало-небагато, а державну зраду".

"Дно пробите".

"Не впевнена, що ця розмова взагалі була потрібна, бо не думаю, що такі люди, як Анна, мають мати право голосу. І розчарована тим, що не було піднято дійсно важливих питань, які могли б повпливати на рівень усвідомлення нею проблем. Боляче усвідомлювати велику трагедію зросійщення"...

"Надавати голос такій м*азі, як Алхім? Щоб вона переконувала нас, що музика "внє палітіки"? Вона ж нас всіх обзивала стадом, то як себе можна не поважати, щоб її слухати?"

"Мене дивує, чому свідомі українці мають з бубном танцювати біля тупих малоросів і кланятись їм в ноги , щоб вони перейшли на українську мову і почали споживати український контент. Усім дрочерам на російську мову - чємодан, вокзал і рашка".

"Я сподівалась, що Алхім нарешті закенселять і вона зникне з нашого медіапростору. Але люди навіть дають їй ще більше медійності! Вона має зникнути, а не слухати її брехні "чого я так роблю".

"Алхім як інфантильна мала дитина: "я не знала, я не бачила, музика внє палітікі". Дитяча несвідома позиція. Візьміть себе в руки та візьміть на себе відповідальність, ви доросла медійна людина, громадянин України".

"Алхім намагаються відбілити та легалізувати. Вважаю, вона робила усе продумано та навмисно всіляко принижувала українську культуру, українців, мову. Це не конфлікт - це трансляція ворожої російської ідеології".

"Це чисто хайп. І так, давши майданчик колаборантці, ви легалізуєте її. Мені бридко на початку чути слово "конфлікт". Бо це на дорозі з кимось посваритися чи ще десь. А от державну зраду, колаборантську діяльність з глорифікацією ворога треба називати своїми іменами. Це відео зробило гарну послугу Алхім в контексті її перевзування".

Різко відреагувала й журналістка Аліна Доротюк. Вона вважає, що ця розмова не мала сенсу. Для Раміни - це хайп, а дівчата залишаться при власних позиціях.

"Мені це все нагадує гарно сплановану PR-стратегію ОП по відбілюванню таких як Алхім: "Ми ж демократична країна, де всі погляди мають місце бути", - написала вона.

"Хочеться гарно виматюкатися, але не буду. Шкода, що Раміна відмовляється йти до мене на інтерв'ю. Бо після таких "відбілювальних" ефірів виникає ще більше запитань", - додала інтерв'юєрка.

Коментар Доротюк (скриншот)