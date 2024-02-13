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В Дніпрі діти понівечили могилу українського бійця: деталі скандалу

У Дніпрі діти повалили хрест на могилі бійця (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі діти понівечили могилу українського воїна, до відповідальності тепер притягнуть батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Поліцію Дніпропетровської області.

Деталі скандалу

На одному з місцевих цвинтарів Новокодацького району, двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка спричинили непоправні пошкодження надгробному хресту на могилі українського захисника. Цей вчинок, який стався 10 лютого, призвів до притягнення до адміністративної відповідальності батьків дітей поліцейськими Дніпра.

У ході відпрацювання отриманої інформації правоохоронці встановили, що три дитини віком 13 та 10 років стали причетними до руйнування пам'ятного місця військового. За ці дії батьки дітей були притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські склали адміністративні протоколи та направлять їх до суду для розгляду та прийняття рішення.

Поліція розслідує хуліганство дітей (фото:facebook.com/PoliceDniproRegion)

Додатково правоохоронці провели бесіди з батьками порушників, наголосивши на необхідності належного виховання та контролю за діями дітей, а також запобігання подібним випадкам у майбутньому.

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