На дні озера в Норвегії виявили останки середньовічного корабля: міг належати вікінгам

Вчені займалися картографуванням дна озера Мйоса, що становить 363 кілометри. Для цього процесу використовувалися технології сонара високої роздільної здатності.

Картографування запустили не просто так - раніше було здійснено огляди дна за допомогою дистанційно керованих транспортних засобів, оскільки в цих місцях було скинуто велику кількість боєприпасів.

За даними Норвезького університету науки та технологій, озеро є джерелом питної води для 100 тисяч людей у Норвегії. Тому боєприпаси становили небезпеку здоров'ю.

І в процесі огляду дна озера дослідники натрапили на останки судна з унікальними форштевнями та дошками. За попередньою оцінкою, корабель потрапив на дно в період із 1300 до 1800 року.

"Я очікував, що під час картування скинутих боєприпасів можуть бути виявлені й уламки кораблів - так воно і виявилося. Просто чисто статична ймовірність знайти уламки корабля, що добре збереглися, вважалася досить високою", - розповів старший науковий співробітник морської археології в Норвезькому університеті науки та технології, а також головний дослідник місії Ойвін Одегард.

Судно знаходиться на глибині близько 411 метрів. Огляд провели за допомогою гідролокатора – системи, яка використовує звукові імпульси для виявлення та вимірювання площі. Знімки показали, що довжина судна становить 10 метрів.

Прісна вода і відсутність хвиль дозволили зберегти корабель на такій глибині в ідеальному стані, якщо не брати до уваги корозії кількох залізних цвяхів. Ця корозія вказує на те, що судно перебуває під водою не одну сотню років.

Фото: NTNU/FFI

У кормовій частині є натяк на наявність центрального керма, елемент управління судна, який з'явився не раніше кінця 13 століття. Всі особливості допомогли археологам визначити вік корабля - від 1300 і пізніше 1850 року.

Корабель був побудований з використанням скандинавської техніки, коли дошки корпусу накладаються один на одного. Цей метод використовувався в епоху вікінгів як спосіб, який робить судно легшим та міцнішим.

Фото: NTNU/FFI

Одегард припускає, що корабель затонув через погану погоду, оскільки останки знайдені посеред озера. На судні використовувалися вітрила квадратної форми, які виявилися надто складними для навігації моряків у дуже вітряну погоду.

Корабель міг належати вікінгам, оскільки озеро у цю епоху служило великим торговим шляхом. Наразі триває вивчення останків корабля, і дослідники збираються перевірити дно озера щодо останків інших суден.