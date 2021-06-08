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Под Днепром жителей начали терроризировать ядовитые пауки: прыгают прямо на людей

Автор: Людмила Жукова

В Самарском районе Днепра в поселке Одинковка местные жители на своих участках обнаруживают ядовитых пауков и их норы. Недавно один мужчина нашел такой "сюрприз" на огороде и спросил, что это за вид.

Фото паука он опубликовал на Facebook "События Одинковки".

"Подскажите пожалуйста, что за паук, нашли в норке на огороде, Игрень. Одинковка", - сказано в сообщении.

Под Днепром нашли ядовитого паука (фото: facebook.com/groups)

В комментариях мужчине ответили, что этот паук называется тарантулом.

  • Тарантул степной в простонародье.
  • Южнорусский тарантул, степной.
  • Укус этой заразы, ядовитый! Тарантул - животное, вплоть до летального исхода. Тарантул - человек - высокая температура до 48 ч., сильный отек, лихорадка, жар, жжение, зуд.... Мою бабушку укусил 2 года назад в огороде, распиливали кольцо, рука как боксерская перчатка, оперировали... Особо опасно для животных, пожилых людей и детей до 16 лет.
  • Тарантул. Агрессивно ведут себя самки с детьми. Могут прыгать в верх до метра. Наблюдала как мама оберегала своих малявок. Честно говоря страшно.
  • Да что-то их очень много развелось.

Как мы ранее писали, в Днепре 50-летнего мужчину укусил паук. Это произошло в то время, как местный житель прилег отдохнуть на траве в саду.

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