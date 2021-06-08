Под Днепром жителей начали терроризировать ядовитые пауки: прыгают прямо на людей

"Подскажите пожалуйста, что за паук, нашли в норке на огороде, Игрень. Одинковка", - сказано в сообщении.

Под Днепром нашли ядовитого паука (фото: facebook.com/groups)

В комментариях мужчине ответили, что этот паук называется тарантулом.