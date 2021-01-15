Под Днепром таксисты толпой отомстили клиенту: получилось курьезно

В Каменском Днепропетровской области группа таксистов отомстила нерадивому клиенту. Последний решил подшутить над работниками службы извоза и без конца вызывал новые автомобили, а потом отказывался выходить.

Как сообщает местный сайт, водители такси проучили клиента-шутника, облив его зеленкой и распространив фото в соцсетях.

Инцидент произошел на Старый Новый год, 14 января. Машины одна за другой подъезжали к дому заказчика.

Известно, что мужчина успел сделать пять вызовов, но на шестой водители хитростью выманили его на улицу. В результате шутнику пришлось расплатиться за все вызовы и простой.

Но этого таксистам показалось мало и они сделали так, что шутнику придется некоторое время отсидеться дома, ведь зеленку просто так не смыть.

В Каменском таксисты облили клиента зеленкой (фото: 5692.com.ua)

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