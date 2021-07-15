Под Днепром при странных обстоятельствах погиб мужчина, который на всю страну рассказал об избиении дочери

Как рассказал Зезюлин, тело 36-летнего Александра Мироненко с перерезанным горлом нашли между селом Шульговка и хутором Судивка, на дренажном мосту.

"На мосту через дренажный канал по дороге в Судивку нашли тело Сашка Мирона с перерезанным горлом. В полиции подтвердили смерть Сашка. Мое предложение взять меня понятым, полиция отвергла, объяснив, что понятые уже есть. Также сообщили, что открыто криминальное производство, по какой статье неизвестно. Пообщавшись с понятой, я понял, что рассматривается версия самоубийство. Не имею права влиять на следствие, но выглядит все очень странно", - сообщил Зезюлин.

В комментариях пользователи также высказали сомнения и отметили, что Мироненко очень быстро похоронили – на следующий день.

Чем известен Александр Мироненко

В понедельник, 12 июля, Мироненко выступил в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина". Он рассказал детали о страшном избиении своей 3-летней дочери. По словам мужчины, девочку до комы побила родная мать и ее сожитель. С дочкой Мироненко виделся за 11 дней до происшествия, а об избиении узнал уже от полиции.

Изначально мать заявила, что дочку побил отец, но потом она от своих слов отказалась. Позже женщина сказала, что девочка упала с черешни.

Александр Мироненко отметил, что мама девочку иногда била в его присутствии. Кроме того, в избиении ребенка может быть виноват и нынешний сожитель матери. Детектор лжи на программе мама девочки не прошла – он показал, что она систематически избивала своего ребенка.

Трехлетняя Кристина после избиения находилась в состоянии комы, а врачи сообщили, что мать за последнюю недели ни разу в больницу не приезжала.

Девочку привезли в жутком состоянии в больницу еще в середине июня – у нее были диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом ключицы. У девочки парализовало конечности и были судороги. Характер травм явно указывал на то, что девочку жестоко избили.

Кристине сделали уже три операции, сейчас ее состояние стабильное и она начала дышать самостоятельно. Врачи говорят, что жить она будет, но относительно ее здоровья прогнозы пока не дают.

36-летний Александр Мироненко расстался с супругой не так давно, и она переехала жить в другой дом, а потом у нее появился новый возлюбленный. Женщина нигде не работала, Александр подрабатывал где, мог, но официального места работы тоже не имел.

Соседи утверждают, что избить до такого состояния ребенка не мог ни отец, ни родная мать. На учете в службе по делам детей семья не состояла. Полиция занимается расследованием по факту избиения малышки.

Что говорят в полиции

Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области в комментарии для ТСН, по факту смерти Мироненко открыто криминальное производство.

"Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. У нас есть заключение эксперта. По факту открыто криминальное производство по ст. 115 с пометкой "самоубийство", - сообщили в полиции.