Под Днепром школьник получил сотрясение мозга прямо на уроке труда, но все были безразличны

Что стало причиной ЧП

По словам женщины, на уроке трудов 9-классники делали стульчики. Один парень "по-приколу" решил бросить сиденье стульчика, как бумеранг, по классу. Но объект попал в голову племяннику Татьяны - прямехонько в область виска.

"Учитель это увидев, не придал никакого значения. Скорую никто не вызвал, к медсестре не отвели", - говорит женщина.

После этого ее племянник просидел еще два урока и написал бабушке, что ему плохо, тошнит и очень болит голова. Та в свою очередь сообщила классному руководителю, чтобы педагог отвели его к медсестре. И лишь после обращения родственницы ученика отвели к медику.

"Медсестра промерила давление - 145/90 было через два урока после удара. Его отпустили домой, дома болела голова сильно, тошнило, штормило, было больно смотреть по сторонам. Сделали МРТ и были у невролога - сотрясение мозга. Руководство школы, классный руководитель и родители мальчика с родителями племянника не связывались", - написала Татьяна.

В больнице подтвердили диагноз парню (Facebook / Родители SOS)

В комментариях семье пострадавшего парня советуют написать заявление в полицию.

Также нужно добиваться, чтобы руководство учебного заведения приняло меры по устранению причин и наказало тех, кто действовал не по инструкции.