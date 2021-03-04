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Под Днепром пьяная мать избила и выгнала детей на улицу: малыши бродили неприкаянные 8 часов

Автор: Анна Шиканова

В Днепропетровской области пьяная мать избила двух дочерей и выгнала их на улицу. Девочек на улице заметили прохожие и вызвали полицию.

Детали об инциденте сообщил полицейский офицер Подгородненской ОТГ на Facebook.

На улице поселка Хуторо-Губиниха прохожие заметили двух девочек – 2 и 7 лет, которые были одеты не по погоде. Жители сразу позвонили полицейскому офицеру.

"К полицейскому офицеру Подгородненской ОТГ поступил звонок от одной из жительниц села Хуторо-Губиниха, которая сообщила, что соседи привели к ней двух девочек, 2 и 7 лет. Они были одеты не по погоде, грязные, мокрые и голодные. Старшая девочка рассказала, что мама их избила и выгнала из дома еще около 8 утра, так как была очень пьяна", - говорится в сообщении.

Детей заметили уже ближе к вечеру и получается, что сестрички провели на улице почти 8 часов.

На место происшествия выехали сотрудники службы по делам детей и отдела Ювенальной превенции Новомосковского РВП. На горе-мать составили два протокола по ст. 184 КУоАП. Когда полиция приехала домой к матери – та понятия не имела, где находятся ее дети.

Девочек изъяли и отправили в Новомосковскую центральную районную больницу. А судьбу сестричек и их матери в ближайшее время будут решать на заседании горсовета.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровно пьяные супруги нарвались на драку, а ребенок всех обматерил.

А также мы рассказывали о том, что в Харькове мать бросила посреди улицы 2-летнюю девочку и сбежала.

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