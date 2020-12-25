Под Днепром первоклашку выгнали из класса в День Николая, потому что мама не сдала деньги

Ученики в школе (фото: freepik.com)

Под Днепром школьная учительница выставила первоклассницу за двери, пока в это время в классе проходил праздник ко Дню святого Николая. По словам мамы ученицы, мероприятие провели за счет родительских взносов.

До сих пор женщина регулярно вносила деньги в "фонд класса", однако накануне праздника делать "николаевский" взнос отказалась. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Мама 6-летней Даши Евгения Гудемович уверена, что уже остаток внесенных денег - на тетради, дезинфекторы, шторы и прочее - должно было хватить и на проведение утренника. Также она поинтересовалась, куда же на самом деле ушли все средства.

"Я сдала все фонды, я участвовала везде по максимуму. Все, что я сдаю, это касается только ребенка и только школы. Деньги были потрачены на учителя", - говорит женщина.

Как сообщается, закончился этот конфликт тем, что учительница первого класса Голубовский школы Светлана Булава вывела Дашу из класса, когда ученики праздновали День Николая.

Девочка призналась, что после этого возвращаться в школу уже не хочет.

Мать девочки пожаловалась в местный отдел образования, потому что учительница и директор от конфликта отстранились.

При этом журналистам педагог заявила, что "ни в чем не виновата, и (ученицу) не выставляла".

Как заверил директор школы Сергей Сторожук, любые фонды и взносы в учебном заведении запрещены. Он подчеркивает, что никакого конфликта в ситуации не видит, и что все без исключения дети получили подарки, купленные на средства территориальной общины. Также он добавил, что в первом классе родители устроили еще и отдельный концерт для школьников.

Теперь в скандале должна разобраться специально созданная комиссия. Сообщается, что учителю грозит выговор.

"Втягивание детей в такие ситуации - это вообще преступление", - отметила начальник отдела образования Перещепенской городской ОТО Лариса Явтуховская.

Видео: Под Днепром ученицу выставили за двери во время Дня Николая, потому что мама не сдала деньги на праздник

Ранее сообщалось, что под Сумами в школе детей поздравили с днем Николая, кроме одного мальчика.

Также мы писали о том, что на днях в Ровно ребенка не пускали ночью домой, и 9-летняя девочка все время провела на холоде.