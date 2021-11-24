Под Днепром педагог изнасиловал ученицу: заклеил рот скотчем, чтобы молчала

Об этом сообщает издание "Днепр час" ссылаясь на свои источники.

Как все произошло

В полицию обратилась бабушка пострадавшей девочки и сообщила, что ее внучку изнасиловал учитель в специализированной школе. Воспитаннице интерната всего 13 лет, педагогу, которого обвиняют в изнасиловании - 56. ЧП произошло в селе Саксагань Каменского района Днепропетровской области.

По словам бабушки, это случилось 23 ноября. Около 20.00 вечера 56-летний мужчина, социальный педагог этой школы, находясь в спальной комнате общежития, ударил по лицу и заклеил рот липкой лентой 13-летней ученице 7-го класса. Потом он воспользовался ее беспомощностью и изнасиловал.

Полиция взялась за дело

Сотрудниками Каменского районного управления полиции внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних). Решается вопрос о задержании мужчины. В случае, если его вина будет доказана, ему "светит" от 5 до 8 лет тюрьмы.