Под Днепром пациент избил медсестру: кулаками по лицу

В городе Каменское Днепропетровской области пациент набросился с кулаками на медсестру и избил ее. Его хотели переместить на другую кровать, но он выступил категорически против и набросился на медика.

Инцидент произошел в больнице № 7 города Каменское. Как сообщает издание "Информатор", пациент и ранее вел себя по отношению к медперсоналу вызывающе – хватал медсестер за грудь и ягодицы. А когда медсестра отделения гемодиализа попыталась ему помочь с перемещением на другую койку – и вовсе кинулся с кулаками.

"Он подлетел ко мне, схватил за шею и оторвал от пола. Я схватила его за кожу на грудной клетке и ногами стала отбиваться. Эта особь мужского пола поставила меня на пол, затем схватила за воротник, открыла дверь зала и как паршивого котенка вытолкала в коридор отделения при этом дважды нанеся удары кулаком по рукам. Он замахнулся еще раз — в голову (я прикрыла лицо руками) — удар прошел по рукам, сбив щиток с лица", - рассказала пострадавшая.

Она написала заявление в полицию и зафиксировала полученные травмы. Полиция открыла уголовное дело по статье 125 УК Украины.

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