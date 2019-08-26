ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Днепром обнаружили тело ветерана АТО без головы: все детали ЧП

STYLERПроисшествия    26.08.2019 - 15:23
Под Днепром обнаружили тело ветерана АТО без головы: все детали ЧП
Иллюстративное фото: РБК-Украина

Правоохранители квалифицируют произошедшее, как несчастный случай

В Кривом Роге было обнаружено тело молодого мужчины, который лежал на железнодорожных путях. У потерпевшего была отрезана голова. Чрезвычайное происшествие случилось в Ингулецком районе на промышленной дороге "АрселорМиттал".

О трагедии в Днепропетровской области сообщает издание "Первый городской", ссылаясь на данные пресс-службы полиции города и компании "АрселорМиттал".

Впоследствии удалось установить личность погибшего. Как выяснилось, 29-летний мужчина не был работником компании.

Также установлено, что мужчина ранее принимал участие в антитеррористической операции.

Правоохранители квалифицируют произошедшее как несчастный случай. Сейчас полиции устанавливает все обстоятельства, которые привели к гибели молодого человека.

Осторожно! Изображение 18+

Под Днепром обнаружили тело ветерана АТО без головы: все детали ЧП

В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО без головы (фото: one.kr.ua)

Ранее мы писали о том, что 25 августа на фронте во время обстрела оккупантов погибло двое украинских военных, самому младшему из них было всего 20 лет. Кроме того четверо военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.

К слову, во Львовской области дом вдовы ветерана АТО Марии Ракус, который многодетная семья осенью 2018 года получила в подарок от незнакомца, дважды пытались сжечь в течение одной недели. Мама девяти дочерей просит помочь восстановить дом до начала холодов.

Трагическая новость: в зоне ООС погиб 20-летний боец (фото) Давить таких до упора: киевский маршрутчик оскорбил ветерана АТО (фото)
Новости Украины погибливойнаветеран АТО
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь