Под Днепром обнаружили тело ветерана АТО без головы: все детали ЧП

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Правоохранители квалифицируют произошедшее, как несчастный случай

В Кривом Роге было обнаружено тело молодого мужчины, который лежал на железнодорожных путях. У потерпевшего была отрезана голова. Чрезвычайное происшествие случилось в Ингулецком районе на промышленной дороге "АрселорМиттал".

О трагедии в Днепропетровской области сообщает издание "Первый городской", ссылаясь на данные пресс-службы полиции города и компании "АрселорМиттал".

Впоследствии удалось установить личность погибшего. Как выяснилось, 29-летний мужчина не был работником компании.

Также установлено, что мужчина ранее принимал участие в антитеррористической операции.

Правоохранители квалифицируют произошедшее как несчастный случай. Сейчас полиции устанавливает все обстоятельства, которые привели к гибели молодого человека.

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В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО без головы (фото: one.kr.ua)

Ранее мы писали о том, что 25 августа на фронте во время обстрела оккупантов погибло двое украинских военных, самому младшему из них было всего 20 лет. Кроме того четверо военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.

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