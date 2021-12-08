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Под Днепром многодетная мать пришла на прием и избила гинеколога: что возмутило женщину

Автор: Людмила Жукова

В Никополе Днепропетровской области многодетная мать пришла на прием к врачу-гинекологу и избила его.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на решение Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области.

Как все произошло

Женщина, у которой четверо детей, пришла к гинекологу со своей знакомой и избила его за то, что врач отказалась делать аборт ее беременной подруге. Это произошло в больнице №4 Никополя. Медик не могла пойти на этот шаг, так как у женщины в положении были противопоказания и прервать беременность было нельзя.

Это разозлило многодетную мать и она напала на медика. Подозреваемая несколько раз ударила гинеколога в лицо. У пострадавшей диагностировали легкие телесные повреждения, ушиб мягких тканей в зоне головы.

Что постановил суд

Дело суд рассматривал без подозреваемой и потерпевшей. Однако нападавшая многодетная мать ничего не отрицала и даже раскаялась.

Суд признал нападающей виновной по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Женщину оштрафовали на 850 гривен.

Как мы ранее писали, в больнице Бердичева судья избила семейного врача до сотрясения мозга.

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