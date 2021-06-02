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Под Днепром местный житель держит в страхе все село: издевается над животными и ходит голым

Автор: Людмила Жукова

В Днепропетровской области в селе Малиновка местный житель держит в страхе всех людей. Дело в том, что у мужчины психическое расстройство. Он убивает животных и ходит обнаженным по улицам.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что мужчину зовут Николай. С ним боятся даже пройти мимо местные жители. Люди уже неоднократно просили забрать его в больницу, но этого медики не делают.

"В селе Малиновка проживает психически больной человек Николай. Жители села боятся жить по соседству с таким больным. По словам жителей: "Неоднократно обращались в полицию, психиатрическую больницу города Днепр, его не забирают. На этот раз он убил собак", — сказано в сообщении.

Совсем недавно Николай убил шесть домашних собак. Их трупы обнаружили на улице.

"Посмотрите, что он сделал. Люди добрые, что нам делать, мы уже боимся жить в селе", — рассказала владелица одной из собак.

Селяне сообщили, что они в очередной раз написали заявление в полицию. На прошлой неделе мужчина ходил голым селом и пугал детей. Мужчину задержали правоохранители, но уже через пару часов он разгуливал на свободе.

В пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области изданию сообщили, что по делу убийства собак начали следствие.

Осторожно, видео 18+.

Как мы ранее писали, в Киеве на массиве Позняки дети издеваются над бездомными животными. В частности, речь идет о котах в подвале.

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