UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Днепром мать едва не угробила сына-подростка: оставила в жутких условиях

Автор: Анна Шиканова

В Днепропетровской области мать халатно относилась к своим родительским обязанностям, и едва не довела до инвалидности своего 14-летнего сына. Вместо регулярного посещения врачей, горе-мать пила и гуляла.

Детали рассказали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

У 14-летнего жителя села Терновка Днепропетровской области серьезные проблемы со здоровьем. Мальчик после лечения в больнице нуждался в надлежащем уходе и последующем лечении.

Однако его мама ничего не делала для улучшения состояния здоровья ребенка, а вместо этого – вела аморальный образ жизни и злоупотребляла алкогольными напитками. Мальчик жил в ужасных условиях и едва не стал инвалидом.

"В течение длительного времени женщина игнорировала рекомендации врачей, не водила мальчика на медицинское освидетельствование, что привело к формированию у него патологии "токсическое поражение сердца", которое может привести к инвалидности. Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления", - сообщили в прокуратуре.

Делом занялась Павлоградская местная прокуратура и завела дело о злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. Горе-матери сообщили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее мы писали о том, в Киеве мать морила голодом 6-летнего ребенка.

А также рассказывали о том, что под Краматорском обнаружили маленького мальчика, который полз вдоль трамвайных путей по мосту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины горе-мать
Читайте также
Под Днепром пьяная мать избила и выгнала детей на улицу: малыши бродили неприкаянные 8 часов
В Сумах "копы" мучили мужчину с инвалидностью на глазах у людей (фото)
Прогноз погоды