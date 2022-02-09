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Под Днепром коммунальщики наказывают "героев парковки": оставляют "метку"

Автор: Татьяна Самарук

В городе Каменском Днепропетровской области коммунальщики, которые вывозят мусор, наказали водителей, которые паркуются, где попало. На капотах автомобилей они оставляют "подарки".

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Каменское".

На видео видно, что из-за неправильно припаркованное авто мусоровоз не смог подъехать к мусорным бакам во дворе между многоэтажками. Из-за этого работники коммунального хозяйства вынуждены были совать контейнеры в мусоровоз, чтобы их опустошить.

Поэтому коммунальщики решили оставить водителю легковушки своеобразный "подарок" - несколько пакетов с мусором.

В сети пользователи отреагировали на увиденное. К тому же большинство из них поддержали коммунальщиков. Вот что они написали:

  • В каждом дворе есть такой;
  • А если скорая или пожарная?;
  • Надо было еще из пакетов высыпать;
  • Неужели нет больше места где машину поставить;
  • Согласна, паркуются неправильно;
  • А я бы случайно пыхнул бак в сторону машины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель поразил других автомобилистов странным поступком на парковке.

Также мы писали, что в Киеве "герой парковки" заблокировал проезд мусоровоза.

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парковка