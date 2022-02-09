Под Днепром коммунальщики наказывают "героев парковки": оставляют "метку"

В городе Каменском Днепропетровской области коммунальщики, которые вывозят мусор, наказали водителей, которые паркуются, где попало. На капотах автомобилей они оставляют "подарки".

На видео видно, что из-за неправильно припаркованное авто мусоровоз не смог подъехать к мусорным бакам во дворе между многоэтажками. Из-за этого работники коммунального хозяйства вынуждены были совать контейнеры в мусоровоз, чтобы их опустошить.

Поэтому коммунальщики решили оставить водителю легковушки своеобразный "подарок" - несколько пакетов с мусором.

В сети пользователи отреагировали на увиденное. К тому же большинство из них поддержали коммунальщиков. Вот что они написали: