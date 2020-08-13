Под Днепром экс-"регионал" устроил кровавую аварию и бросил людей умирать

Андрей Шипко устроил кровавую аварию (коллаж РБК-Украина)

Бывший депутат "Партии регионов" устроил аварию и не помог пострадавшим людям

Бывший депутат "Партии регионов" Андрей Шипко наехал на катере на людей и устроил кровавую аварию. Экс-нардеп на огромной скорости врезался в другой катер и даже не помог пострадавшим людям.

Это произошло вечером 8 августа 2020 года на реке Самара в городе Новомосковске. В этот вечер бывший нардеп Андрей Шипко, управляя катером Campion Allante гос. номер УДД-580К, на огромной скорости налетел на катер, который двигался во встречном направлении, в результате чего пострадало шесть человек. Сейчас двое людей находятся в больнице в тяжелом состоянии. При столкновении катер пострадавшей стороны получил повреждения и пошел ко дну.

"Меня от удара выкинуло из катера. На место аварии начали подплывать другие люди на лодках, оказывать нам помощь. Я видел, что моя жена лежит в крови и не двигается", - рассказал один из пострадавших "Обозревателю".

Нардеп, который также является медиком, видел, что люди тонут, но решил не оказывать им помощь и скрылся.

Андрей Шипко устроил аварию и скрылся (фото: znai.ua)

Отметим, что сейчас в хирургическом отделении больницы находятся две пострадавшие женщины. Их состояние очень тяжелое, у одной сломана челюсть, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. У другой - сломаны ребра и ушиб позвоночника. Их реабилитация займет несколько месяцев.

Правоохранительными органами открыто уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины – нарушение действующих на транспорте правил.

Прокуратура в свою очередь собрала видео-доказательства совершения ДТП, допрошены свидетели, которые подтвердили, что катером-виновником аварии управлял именно экс-нардеп Андрей Шипко.

Вместе с Шипко в катере был его брат Алексей, который уже 10 лет занимает должность генерального директора Государственного предприятия "Днепрстандартметрология", и племянник Степан.

Пострадавший отметил, что его поразил цинизм поступка экс-нардепа, так как он является заслуженным работником здравоохранения, доктором медицинских наук, а бросил людей умирать среди реки.

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