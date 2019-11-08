Под Днепром после ДТП авто повисло на дереве: фото и видео инцидента

Сегодня, 8 ноября, в Днепропетровской области произошло ДТП на Криворожском шоссе. На дороге столкнулись два легковых автомобиля Renault и Skoda. От сильного удара Skoda вылетела с дороги и повисла на дереве. Об этом сообщает Информатор.

Оба автомобиля ехали в попутном направлении в сторону выезда из города. Предполагается, что Renault догнал Skoda и после этого водитель Skoda вылетел в кювет и его машина повисла на дереве.

ДТП под Днепром: авто повисло на дереве (видео: YouTube/Авто Информатор)

В этой аварии никто не пострадал. Кроме того, проезд на дороге был не затруднен, так как Renault остановился на разделителе, а Skoda была на обочине

ДТП под Днепром: авто повисло на дереве (фото: dp.informator.ua)

ДТП под Днепром: авто повисло на дереве (фото: dp.informator.ua)

Напомним, что в Киеве таксист снес 15 метров забора и "сел" на бок. ДТП произошло на проспекте Степана Бандеры в ночь с 7 на 8 ноября. По словам водителя авто, он ехал с нормальной скоростью со стороны Куреневки. Перед ним был автомобиль, который резко затормозил. Таксист также начал давить по тормозам, но на скользкой дороге его занесло.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве девушка устроила два ДТП за полчаса, поскольку была пьяна из-за того, что отмечала получение водительского удостоверения.

ДТП случилось на улице Георгия Гонгадзе, 5. Женщина въехала в бетонное ограждение. А через 20 минут она врезалась в припаркованный автомобиль, который стоял на другой стороне улицы.