Под Днепром девушка напечатала COVID-сертификат на домашнем принтере, чтобы ездить в автобусе

"Творческий подход" к соблюдению карантинных правил обернулся для девушки крахом на автостанции в поселке Томаковка, где сотрудники отделения полиции проверяли у пассажиров COVID-справки.

Молодая женщина предоставила стражам порядка документ "с явными признаками подделки". Как выяснилось в ходе досудебного расследования, этот "сертификат" девушка изготовила самостоятельно на компьютере, затем распечатала на домашнем принтере.

Уточняется, что случай произошел еще 12 ноября. Вчера же следователи по согласованию с окружной прокуратурой объявили жительнице Никопольского района о подозрении по ч. 1 ч. 4. ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Таким образом, нарушительнице грозит или штраф в сумме от 850 до 17 тысяч гривен, или арест до полугода, или ограничение свободы до 2 лет.

Девушка с фейковым COVID-cертификатом хотела ездить в маршрутке (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)