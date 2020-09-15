Под Днепром беременную женщину задавил автомобиль: новые детали трагедии

В Днепропетровской области на беременную женщину, которая везла ребенка в коляске, наехал автомобиль. Местная жительница успела оттолкнуть коляску, и двухлетний малыш остался жив. Она умерла в больнице. Суд приговорил виновника трагедии к 8 годам лишения свободы.

Как сообщает прокуратура Днепропетровской области, приговором Пятихатского районного суда 52-летнего гражданина признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

ДТП с участием автомобиля произошло в 2018 году. Водитель за рулем автомобиля ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же он был без документов на транспортное средство. Женщина с коляской шла по обочине дороги. Когда водитель наехал на нее и понял, что произошло, то попытался скрыться с места аварии, но прохожий его догнал и остановил.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая женщина умерла в больнице, а ее 2-летний ребенок не пострадал так как, мать успела оттолкнуть коляску. К счастью, малыша в утробе матери удалось спасти.

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