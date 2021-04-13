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В Днепре вытащили с того света больного COVID-19: шансов было мало

Автор: Людмила Жукова

В Днепре врачи спасли от смерти пациента с коронавирусом и совсем нерабочими почками. У человека были очень маленькие шансы остаться в живых.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

54-летний Игорь живет с нерабочими почками уже долго, 5 лет ему нужно проводить диализ. В реанимацию больницы Днепра он угодил в очень тяжелом состоянии. Всему виной коронавирус.

У него было поражено более 60% легких. Мужчине проводили диализ прямо в COVID-центре больницы.

Игоря уже выписали из областной больницы Мечникова. Медики его выздоровление называют чудом.

Генеральный директор больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook также прокомментировал подвиг врачей.

"Диагноз ковид-пневмония для Игоря прозвучал как приговор. Его сердце путает ритм, нарастала одышка, в желудке язва. На протяжении последних лет Игорь на хроническом гемодиализе. В реанимации Мечникова в течение двух недель показатели жизни шатались, как весы. Реаниматологи, нефрологи, пульмонологи, родные и близкие – все вместе старались победить недуг. Сегодня он выписался, своими ногами ушел домой", - написал Рыженко.

По словам врача, сейчас Игорь просит медиков провести ему в больнице трансплантацию почки.

Как мы ранее писали, под Киевом чудом спасли новорожденного, который не дышал 20 минут.

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