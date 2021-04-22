В Днепре врачи спасли жизнь роженицы с COVID-19: счастье шрамов не оставляет

В Днепре врачи спасли от смерти роженицу и ее малыша. У женщины была тяжелая форма коронавируса с развившейся пневмонией.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

У 33-летней женщины это очень долгожданная беременность, до этого у нее четыре были замершие. До родов оставалась всего неделя, но роженица подцепила коронавирус.

Инфекция усугубилась кровотечением, ее доставили в больницу Мечникова и решили делать операцию кесарева сечения.

"Акушер-гинекологи со стажем вызвали в подмогу реаниматологов, сосудистых хирургов, детских реаниматологов. В их руках были две жизни. Десяток врачей, акушерок и медсестер боролись за жизнь мамы и ребенка. Никто не ушел домой. У Оли кровопотеря составила около двух литров", - сообщил Рыженко.

Сейчас женщина находится в реанимации, а ее малыш дышит сам. По словам врача, в глазах Оли надежда на выздоровление.

Медик напомнил, что за эти месяцы в ковид-центре Мечникова родилось 55 детей, из них 32 девочки и 23 мальчика.

В комментариях украинцы поблагодарили врачей больницы за ежедневный тяжелый труд.