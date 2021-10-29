В Днепре врачи спасают тяжелую роженицу: рак, коронавирус и кесарево (фото)

По его словам, в больницу доставили тяжелобольную беременную женщину из города Павлограда. Как оказалось, у нее лимфома и она еще и заболела коронавирусом и имеет двустороннюю пневмонию.

При таких диагнозах врачи приняли решение делать кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенку. Поэтому на свет появилась девочка весом 1200 грамм, и ростом 39 см. Сейчас ребенок дышит самостоятельно и начинает усваивать питание.

Однако, ее мать находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

"Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки. Старшая 16-летняя дочь приходит в больницу, чтобы посмотреть на маму через окно. Им еще вместе надо пройти очень тяжелый путь лечения коронавирус, онкозаболевания, становления новорожденной", - написал Рыженко.

Кроме того, врач пояснил, что муж женщины работает в шахте и переболел на коронавирус, но в легкой форме, потому что ранее сделал прививку.

Новорожденная девочка, которую родила роженица больна на коронавирус (facebook.com/rsa)

В комментариях пользователи желают здоровья роженице и новорожденной девочке.